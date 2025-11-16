PUBLICIDAD

Rugby
Nicolás Arce, referente de la LLA
Alerta Meteorológico para Salta
Procesión náutica
Clima en Salta
Los Pumas
Liga Profesional
Elecciones en Salta
Elecciones en Chile
Municipios

Resultados elecciones Salta: seguí en VIVO, minuto a minuto, quién será el próximo intendente de Morillo

La elección en Rivadavia Banda Norte se realizó en un contexto especial: los vecinos volvieron a las urnas tras la intervención de la Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo), dispuesta en 2024 luego de la detención del exintendente Atta Miguel Gerala por el saqueo de rieles del ramal C-25.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 17:50
Los comicios en Rivadavia Banda Norte finalizaron a las 18, tras una jornada electoral en la que los vecinos eligieron a las nuevas autoridades municipales. Un total de 8.914 ciudadanos estuvieron habilitados para votar en 30 mesas distribuidas en nueve establecimientos educativos.

Durante el día, el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta mantuvo habilitado el padrón online y el simulador de voto disponible en la web, donde los electores pudieron consultar candidatos, listas y ubicaciones de mesa.

Podés seguir en vivo los resultados, el porcentaje de mesas escrutadas para conocer quién será el nuevo intendente. La actualización de datos se realiza en tiempo real a medida que el Tribunal Electoral carga la información oficial, por lo que en esta misma cobertura podrás ver cómo evoluciona el recuento y quién se perfila como ganador.

CLIC AQUÍ

 

 

Seis candidatos buscan la intendencia

En esta elección compitieron seis postulantes por la intendencia de Rivadavia Banda Norte:

  • Miguel Arias – Frente Plural

  • Avelino Vidal – Partido Felicidad

  • Ariel Gervacio Arias – Primero Salta

  • Néstor Alejandro Montes – Partido del Trabajo y del Pueblo

  • Luis Rolando Córdoba – Representar

  • Mario Alberto Romero – Primero los Salteños

La jornada se desarrolló con normalidad y bajo observación institucional, marcada por el contexto político posterior a la intervención de la Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo). La medida fue dispuesta por el gobernador Gustavo Sáenz en noviembre de 2024, tras la detención del entonces intendente Atta Miguel Gerala, acusado por el saqueo de rieles y materiales ferroviarios en el ramal C-25.

Temas de la nota

