Municipalidad de Orán bajo presión: grave denuncia contra el director de la Banda Municipal por violencia de género

En las últimas horas, una grave acusación volvió a exponer tensiones internas dentro del ámbito institucional de Orán. Jésica Romina Salces, ex pareja del director de la Banda de Música municipal, Héctor Gerardo García, hizo pública una denuncia acompañada de documentación judicial, señalándolo por violencia de género, desobediencia judicial y falta de asistencia familiar.

La mujer, madre de los cuatro hijos que comparte con el funcionario municipal, difundió un mensaje contundente a través de redes sociales, donde relató que durante meses optó por callar “por sus hijos”, pero que la situación se volvió insostenible. “Ya no puedo callar más”, escribió, describiendo un contraste entre la imagen pública del acusado y lo que asegura vivir puertas adentro: “Mantiene una conducta intachable ante todos, pero no se hace cargo económicamente de sus hijos”.

Según su testimonio, deben pedirle dinero “para que los chicos puedan comer”, y habría desatendido pagos básicos que derivaron en que la familia quedara en la calle por falta de alquiler. “Nada le importó”, expresó Salces, quien además aseguró temer represalias por hacer público su relato, aunque decidió hablar “porque ya no puede más”.

Documentación judicial

Entre las pruebas exhibidas por la mujer figuran actuaciones policiales y presentaciones judiciales. Una denuncia radicada el 12 de noviembre de 2025 describe el presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, señalando que García habría dejado de aportar económicamente desde octubre.

En el acta se detalla que el director de la banda “no colabora con la alimentación” y que las visitas a los menores serían esporádicas: “solo dos veces al mes y por pocos minutos”. A pesar de que figura como empleado público municipal, sostiene Salces, no cumple con sus obligaciones alimentarias.

La denunciante remarcó que cría sola a los cuatro hijos y que su situación habitacional es crítica: “Trabajo incansablemente para sacarlos adelante. No tengo dónde vivir mientras él se da la gran vida”.