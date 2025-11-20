Una unidad de la División de Caballería funcionará en El Carril

La nueva unidad de División de Caballería de la Policía de Salta realizará tareas de seguridad y patrullaje, control de animales sueltos en la vía pública para prevenir siniestros viales y trabajo coordinado con las otras divisiones que ya operan en la zona, a fin de fortalecer la seguridad integral en toda la región.

Para su puesta en funcionamiento, avanzan las obras de reacondicionamiento del edificio ubicado en el predio del ex matadero municipal de El Carril. El intendente Efraín Orosco recorrió los trabajos junto al director de Seguridad, Crio. Gral. Luis Ríos, y el jefe de Caballería, Crio. Jorge Ríos.

“La ubicación estratégica de nuestro municipio y el trabajo constante que realizamos junto al gobernador Gustavo Sáenz nos permiten seguir fortaleciendo las políticas de seguridad en beneficio de nuestra comunidad”, sostuvo Orosco.

Además, destacó que en el municipio ya se encuentran funcionando la Unidad del Distrito de Prevención Nº 11, la División Rural, Criminalística, Infantería, Drogas Peligrosas, Bici policías y la Unidad de Investigaciones del Valle de Lerma.