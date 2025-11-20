PUBLICIDAD

ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Inseguridad en Orán
Municipios

Una unidad de la División de Caballería funcionará en El Carril

En los próximos días se inaugurará en este municipio una unidad de la Policía de la Provincia para reforzar la seguridad en el Valle de Lerma.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 08:34
La nueva unidad de División de Caballería de la Policía de Salta realizará tareas de seguridad y patrullaje, control de animales sueltos en la vía pública para prevenir siniestros viales y trabajo coordinado con las otras divisiones que ya operan en la zona, a fin de fortalecer la seguridad integral en toda la región.

Para su puesta en funcionamiento, avanzan las obras de reacondicionamiento del edificio ubicado en el predio del ex matadero municipal de El Carril. El intendente Efraín Orosco recorrió los trabajos junto al director de Seguridad, Crio. Gral. Luis Ríos, y el jefe de Caballería, Crio. Jorge Ríos.

“La ubicación estratégica de nuestro municipio y el trabajo constante que realizamos junto al gobernador Gustavo Sáenz nos permiten seguir fortaleciendo las políticas de seguridad en beneficio de nuestra comunidad”, sostuvo Orosco.

Además, destacó que en el municipio ya se encuentran funcionando la Unidad del Distrito de Prevención Nº 11, la División Rural, Criminalística, Infantería, Drogas Peligrosas, Bici policías y la Unidad de Investigaciones del Valle de Lerma.

