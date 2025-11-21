PUBLICIDAD

18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Temporal de viento en Metán

Metán: cortes de luz, caídas de árboles y voladura de chapas por vientos de más de 70 km/h

Una de las situaciones más difíciles se vivió a las 4 de la mañana en el barrio El Crestón, donde cayó una rama enorme de un eucalipto y un poste sobre una casa.

Adrián Quiroga
Viernes, 21 de noviembre de 2025 07:58
Un temporal de viento con ráfagas de hasta 75 kilómetros hizo estragos en Metán.
En San José de Metán, desde las 4 de la mañana de hoy, fuertes vientos, con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora, provocaron cortes de energía eléctrica en distintos barrios, caída de árboles, ramas y cables, y la voladura de chapas.

Hubo temor entre los vecinos porque durante la noche hubo una oscuridad total en toda la ciudad y se escuchaban fuertes ruidos. No llovió en la zona, solamente se reportó ese fenómeno, sin víctimas ni heridos.

Una de las situaciones más difíciles se vivió en la calle Mariano Boedo al 300, en el barrio El Crestón, donde cayó una rama enorme de un eucalipto y un poste con cableado arriba de una casa, sin provocar daños de consideración.

Los vecinos del sector se mostraron indignados y dijeron que habían advertido el peligro de ese árbol de grandes dimensiones, sobre el que con anterioridad cayó un rayo durante una tormenta.

Bomberos voluntarios del cuartel Posta de Yatasto y efectivos de la Policía de la Provincia trabajan en estos momentos en ese lugar para sacar la rama que cortó la calle Boedo y el poste del cableado.

Hay muchos daños

“Hemos tenido vientos del sector sur que han superado los 70 km/h. El tema es que la actividad se inició alrededor de las 4 de la mañana y se mantuvo hasta pasadas las 6, hasta el amanecer. Hay muchos daños en la ciudad, se reportan caídas de árboles y de postes, por eso están trabajando en forma coordinada bomberos, personal del 911 y de la Comisaría 1, como así también preventores y otros equipos de la Municipalidad de Metán”, dijo a El Tribuno León Chancalay, jefe de la Estación Climatológica de esa localidad.

“Para la jornada de hoy se esperan tormentas y que continúen los fuertes vientos del sector sur, con ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora”, anticipó para alertar a los vecinos.

 

