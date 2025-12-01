Rosario de Lerma: El Ibigeo celebra 20 años de pura ciencia

En Rosario de Lerma, a pocas cuadras de la plaza principal, un viejo edificio de los años setenta volvió a cobrar vida. Donde alguna vez funcionó la histórica hostería del pueblo y, más tarde, el Instituto Entomológico de Salta, actualmente y desde hace 20 años, se despliega un centro científico que crece en silencio, sin estridencias, pero con un impacto que ya se siente en todo el Valle de Lerma.

Se trata del Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO – CONICET/UNSa), que este 5 de diciembre cumple 20 años como instituto de la Universidad Nacional de Salta y 15 como Unidad Ejecutora del CONICET. Para celebrar ese recorrido, y para acercar la ciencia a la comunidad, el IBIGEO abrirá sus puertas en una jornada especial llamada "Celebrar la Ciencia".

Será desde las 9 de la mañana, en su sede de Avenida 9 de Julio 14, con stands interactivos, microcharlas, recorridos guiados y un cierre cultural con música y danza. Realmente un festejo imperdible para un organismo emblemático para la Ciencia en Salta.

El edificio, reacondicionado en los últimos años, vuelve a ser protagonista. Los pasillos, los jardines recuperados y los fondos –que antes respiraban abandono– ahora albergan laboratorios de histología, biología molecular, microscopía óptica, geomática y teledetección. Allí trabajan en forma permanente cerca de 60 miembros activos: biólogos, geólogos, becarios doctorales, técnicos y administrativos.

"Estamos cumpliendo 20 años como Instituto y 15 de doble dependencia con CONICET. Lo celebramos con la comunidad, abriendo nuestras puertas, mostrando lo que hacemos y cómo investigamos", contó Yanina Abán, licenciada en Ciencias de la Comunicación y becaria doctoral del organismo.

Entre las investigaciones, sobresalen las que siguen de cerca el pulso sísmico del Valle de Lerma. Dos estaciones instaladas en la región permiten registrar y analizar en tiempo real los movimientos telúricos, un fenómeno tan cotidiano como poco comprendido por los habitantes de la zona. También se estudia la tectónica regional, se analizan rocas extraídas de Catamarca y la Puna salteña, y se procesan tejidos biológicos mediante técnicas de biología molecular que ayudan a comprender la biodiversidad del noroeste argentino.

"Vamos a inaugurar oficialmente los nuevos laboratorios y la puesta en valor del edificio. Hoy tenemos un espacio cómodo, moderno y con la estructura técnica necesaria para sostener las investigaciones", explicó el geólogo Fernando Hongn, responsable del IBIGEO en Rosario de Lerma. Bajo su coordinación se preserva además una importante colección húmeda de especímenes biológicos, utilizada por investigadores de todo el país.

Ciencia y comunidad

La jornada Celebrar la Ciencia será la oportunidad para que vecinos, estudiantes, docentes e instituciones conozcan de cerca cómo se produce conocimiento en su propia ciudad. Todo comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta el mediodía.

Desde Rosario de Lerma, el IBIGEO se ha convertido en un nodo para el intercambio científico, en un espacio de formación para jóvenes investigadores y en un puente con la educación pública, con actividades de divulgación que alcanzan a escuelas y comunidades de la zona.

A veinte años de su creación, esta unidad científica abre sus puertas para mostrar todo eso: el trabajo silencioso, las manos que investigan, los laboratorios que crecen y el compromiso de hacer ciencia desde el territorio.