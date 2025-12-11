Güemes: Notables cambios estéticos en la parroquia Virgen del Valle

En la ciudad de Güemes se llevó a cabo una multitudinaria procesión en honor a la Virgen del Valle, cuya parroquia se encuentra ubicada en el sector de la Banda Este, siendo la segunda parroquia del municipio. Este año, la festividad se vio engalanada por la inauguración de importantes mejoras en el interior de la parroquia, que le dieron mayor luminosidad, mucha más frescura y belleza. La parroquia fue consagrada como tal, en el año 2008, siendo su primer párroco el padre León Eufreres. Hasta ese año Güemes contaba solo con la parroquia Santa Rosa de Lima, pero debido a un exponencial crecimiento de la población, desde la Arquidiócesis de Salta tomaron la decisión de transformar a la capilla Virgen del Valle en una segunda Parroquia con jurisdicción sobre la Banda Este, sector donde se dio el mayor porcentaje de crecimiento poblacional.

La parroquia fue creciendo en estructura en forma lenta, este año, el padre Luis Fleming su actual sacerdote, en forma conjunta con el intendente Carlos Rosso, acordaron trabajar en forma conjunta para darle una nueva fachada. Los cambios fueron bastante notables, su interior cuenta con una iluminación muy bien diseñada, un techo de Durlock que esconde el techo de chapa de la nave principal, brindándole un ambiente mucho más agradable, además del reemplazo de su portón de madera, por uno de vidrio con apertura antipánico, lo que resalta todo el esplendor de su interior.

"Quedó muy bonita, parece más espaciosa, para estos días de calor se ve mucho más fresca" coincidieron los feligreses que se llegaron a la inauguración, dejándola lista para recibir la imagen de la Virgen una vez finalizada la procesión del domingo. Durante el tiempo que la parroquia estuvo en obras, todas las actividades se trasladaron a la capilla de la Virgen Desatanudos en Villa Tranquila.

"Lo que se inauguró fue una primera parte de las obras, con todas las mejoras sólo en el interior de la parroquia, queríamos que esta fiesta patronal se llevara a cabo en la parroquia, trabajamos a contrarreloj para conseguirlo. La segunda etapa, que consiste en ampliar su exterior, trabajos que van a dar inicio en lo inmediato" explicó la directora de Planeamiento Urbanístico, Claudia Gaspar. Los fondos para todos los recambios realizados, fueron aportados en un 70% por el municipio de Güemes, el otro 30% se obtuvo de la colaboración por parte de familias particulares y la venta de un bono contribución.