YPF adquirió el 100% de Refinor y refuerza su presencia en el norte

El pasado 28 de octubre YPF concretó la compra del 50% del Grupo Integra y pasó a controlar la totalidad de Refinor el holding dedicado en el norte argentino a operaciones de transporte, refinación y comercialización de combustibles. Al adquirir el 100 por ciento de las acciones de Refinor, YPF consolidó su posición en el norte obteniendo un control total de la empresa. La adquisición implica que YPF ahora dirige completamente la firma que opera en toda la cadena de valor del transporte y la comercialización de combustibles y gas en el norte argentino. En efecto, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en siete provincias: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

Se trata de la única refinería del norte del país y podía procesar hasta 4.000 metros cúbicos diarios de petróleo crudo y más de 20 millones de m³ de gas por día. Las principales actividades de la firma incluyen la industrialización del gas, el transporte de productos y la comercialización. Los productos que obtiene abarcan propano, butano, distintas naftas, gas oil y fuel oil. A la vez, emplea de manera directa e indirecta a más de 500 personas y su red de estaciones de servicio genera casi 1.400 puestos de trabajo adicionales en las localidades donde opera.

Esta infraestructura permite abastecer de manera eficiente a una amplia zona geográfica y reafirmando la presencia de la compañía en el mercado regional. Además, el control total también otorga a YPF la gestión directa de un poliducto estratégico que conecta la terminal de despacho de la petrolera en Montecristo, Córdoba, con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí, Tucumán.

La compra total del paquete accionario se produjo meses después de que Refinor anunciara, a fines de abril, el cierre de la destilería que opera en el paraje Campo Durán, en Salta. En ese momento, la compañía comunicó que la decisión respondía al declino de la producción de la Cuenca Noroeste debido al agotamiento de los yacimientos maduros.

En aquel momento, fuentes internas de Refinor indicaron que la falta de disponibilidad de crudo en los yacimientos del norte volvía antieconómica la actividad de refinación. No obstante, la compañía aseguró que continuaría garantizando el abastecimiento de combustibles para su red de clientes en la región.

Refinor, que comenzó a operar en 1992, tenía hasta esta reciente adquisición una participación accionaria del 50% de YPF y 50% de Integra. Sus instalaciones poseen capacidad para el procesamiento de gas y la obtención de subproductos como propano, butano y GLP. Con la adquisición total, YPF asume el control de Refinor y refuerza su rol en la cadena de valor energética del norte de la Argentina.