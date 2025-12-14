Rosario de Lerma cierra el año con equilibrio financiero

La secretaria de Hacienda de Rosario de Lerma, Daniela Figueroa, anunció que el municipio cierra el año con equilibrio financiero, orden administrativo y una mejora estructural en su sistema de gestión contable, después de un largo período marcado por presupuestos prorrogados. Para la gestión municipal, este cierre representa un punto de inflexión: por primera vez en varios años, Rosario de Lerma termina el ejercicio con todas las presentaciones contables al día y con el presupuesto 2026 aprobado, lo que ofrece previsibilidad, planificación y transparencia de cara a los vecinos.

Figueroa explicó que la aprobación del presupuesto "no es un acto decorativo", sino un instrumento legal que establece qué puede gastar un municipio, con qué criterios y en qué prioridades. Un presupuesto aprobado —aclaró— es una autorización formal a ejecutar políticas públicas, desde obras y servicios hasta programas comunitarios. También es una manera de mostrarle a la ciudadanía qué piensa hacer la gestión, con qué recursos cuenta y cuál es el rumbo proyectado para el año siguiente. Luego de que los presupuestos 2023, 2024 y 2025 fueran prorrogados, contar con el presupuesto 2026 aprobado marca un salto de calidad institucional.

En paralelo, también está aprobada la tarifaria municipal. Para que el vecino pueda dimensionar el monto, la funcionaria explicó que, en la zona céntrica, el contribuyente pagará alrededor de 20 mil pesos anuales sumando servicio e inmobiliario. "Hoy dos sándwiches de milanesa cuestan eso", señaló, para graficar que se trata de un valor accesible y actualizado a la realidad económica. Además, ya fue aprobada la ejecución semestral y está finalizada la del tercer trimestre, lo que demuestra que el municipio está al día con todas las exigencias de control contable.

Pero el cambio más profundo, y quizás el menos conocido por la ciudadanía, es que Rosario de Lerma dejó de tercerizar la contabilidad municipal. Durante años, varios municipios enviaban los papeles y comprobantes a estudios contables externos, lo que generaba discrecionalidad en la imputación de gastos, demoras, pérdida de control y, en muchos casos, presupuestos que se "dibujaban" para el papel, pero no coincidían con la ejecución real. Hoy la Municipalidad de Rosario de Lerma trabaja con un equipo propio, integrado por técnicos y profesionales del gabinete municipal, como exige la ley.

Figueroa indicó que ahora cada gasto se carga a diario en los sistemas propios. "Antes, cuando la información se enviaba a un estudio externo, uno no sabía cómo se imputaba cada cosa. Es como mandar los tickets de tu casa sin saber si el pan lo registraron como alimento o lo pusieron en otra categoría. Hoy tenemos trazabilidad, información inmediata y decisiones más responsables". La modalidad interna permite saber al instante qué se gastó, en qué área, con qué recursos y qué disponibilidad existe, evitando errores y garantizando una administración ordenada.

La funcionaria planteó que las Cartas Orgánicas Municipales deberían establecer de manera explícita que la contabilidad es una función indelegable del municipio, que no puede ser tercerizada.