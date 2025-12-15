Un policía de Metán sofocó un incendio para salvar a una familia y se intoxicó

Un policía de Metán sofocó un incendio para salvar a una familia en una casa ubicada en la zona norte de esa localidad y terminó intoxicado por el humo.

No hubo parte de prensa oficial sobre lo sucedido, pero El Tribuno confirmó que se trata del suboficial mayor Ariel Fernando Gallardo, quien tiene 50 años de edad y desde hace 25 se desempeña en la fuerza.

“Creo que estas cosas buenas se tienen que saber. Es destacable el accionar que tuvo este policía”, dijo un amigo del efectivo que se comunicó con este medio y envió una foto de Gallardo cuando estuvo internado para hacerse unos estudios en Salta capital, luego de sofocar el incendio en el que no hubo víctimas ni heridos.

Según pudo saberse el suboficial se encontraba de descanso el viernes pasado, iba en moto con su hijo de 12 años, y cuando circulaba por la calle Lavalle al 400 escuchó a una mujer que pedía auxilio desde el interior de una vivienda.

Luego Gallardo comenzó a ver el humo e ingresó a la casa sin dudarlo. Testigos dijeron a este medio que no se veía nada en el interior y que el Policía le dijo a la mujer que saliera junto a los niños que había en ese momento en el interior del inmueble.

Al parecer una vela encendida provocó el principio de incendio en un mueble que se encuentra en el comedor y ya se estaba quemando un equipo de música. Con baldes y bidones y como pudo el efectivo policial logró controlar el fuego hasta que llegaron los bomberos.

Nadie resultó herido por lo que los vecinos de la zona y los residentes de la casa destacaron el heroico accionar del Policía que se desempeña en la Comisaría 1 de Metán. “No estoy autorizado a hacer declaraciones, pero le digo que yo solamente cumplí con mi deber”, dijo Gallardo a El Tribuno.

Durante el incendio el efectivo sufrió una intoxicación por la gran cantidad de humo, fue trasladado al hospital Del Carmen de Metán, donde lo asistieron con oxigeno. Luego estuvo internado unas horas en Salta capital donde tuvo que hacerse estudios de los pulmones.

