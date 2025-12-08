PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
8 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Canasta navideña
Virgen del Valle
Alcoholemia positivo
Adultos Mayores
Cuerpo de Investigaciones Fiscales
Canasta navideña
Virgen del Valle
Alcoholemia positivo
Adultos Mayores
Cuerpo de Investigaciones Fiscales

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Acondicionaron un cruce ferroviario clave en El Tunal

La intervención se concretó en un punto clave para la conectividad entre el NEA y el NOA.
Lunes, 08 de diciembre de 2025 00:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Dirección Nacional de Vialidad informó que, junto a Ferrocarriles Argentinos, finalizó la reparación del paso a nivel ubicado en las inmediaciones del pueblo de El Tunal, sobre la ruta nacional 16. La intervención se concretó en un punto clave para la conectividad entre el NEA y el NOA, donde diariamente circula un volumen importante de transporte liviano y pesado.

Según detallaron desde los organismos nacionales, el trabajo coordinado permitió readecuar el sector afectado en menos de 22 horas, garantizando una mejora inmediata en las condiciones de tránsito. La rapidez de la intervención evitó interrupciones prolongadas en una vía estratégica para el flujo de cargas y pasajeros.

Vialidad Nacional aportó maquinaria propia para realizar el movimiento de suelo y aplicar premezclado en frío en la carpeta, lo que permitió dejar en condiciones el tramo ubicado a la altura del kilómetro 642. Desde la institución recordaron que estas tareas se suman a las que se ejecutan de manera regular sobre la ruta, como bacheo, desmalezado y mantenimiento general, a cargo del personal con base en el campamento de El Quebrachal.

El cruce ferroviario recién reacondicionado representaba un riesgo evidente para quienes circulaban por la zona. El deterioro acumulado había generado profundos baches y desniveles sobre la calzada, justo en el punto donde los vehículos debían atravesar las vías. Por la peligrosidad del tramo, muchos conductores optaban por utilizar las banquinas para evitar los golpes o daños en los rodados. Con la reparación finalizada, el paso vuelve a ofrecer condiciones adecuadas de seguridad vial.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD