El Sauce recupera su posta sanitaria tras una década

Una salita de primeros auxilios, totalmente reacondicionada en la pequeña localidad de El Sauce, perteneciente al municipio de El Bordo, fue reinaugurada con la presencia del ministro de Salud, Federico Mangione. Desde el año 2004, la salita presta servicios a unas 140 personas que residen en el paraje, con la atención de un enfermero como único personal, brindando asistencia básica en salud a los lugareños. Ante problemas de mayor complejidad, los pacientes deben acudir al Centro de Salud de El Bordo o al hospital Joaquín Castellanos del municipio de General Güemes.

Durante los últimos diez años, la estructura de la salita comenzó a mostrar deficiencias, especialmente en sus techos, afectados por el paso de un tornado. Sus tejas de estilo francés se resquebrajaron, lo que permitió el ingreso de agua en cada lluvia, generando humedad en las paredes y convirtiendo el lugar en un espacio poco saludable para permanecer. "Como enfermero a cargo de la salita, me preocupó mucho ver cómo se estaba deteriorando. Decidí comenzar a golpear puertas en busca de colaboración para solucionar este grave problema. Algunas se abrieron, otras no, pero por suerte logré reunir el material de construcción y la mano de obra para comenzar con las refacciones", manifestó Osvaldo Pérez, enfermero con 42 años de servicio que se encuentra próximo a jubilarse.

La apertura se dio en 1984

El primer puesto de salud en El Sauce se abrió en 1984, ocupando una vivienda particular, y sufrió algunos traslados posteriores por no contar con un predio propio. En 2004, tras varios años de gestiones, se finalizó la construcción e inauguró la actual salita, con servicio de enfermería y atención médica un día a la semana. "Este lugar ya se encuentra operativo nuevamente, ahora nos toca reforzar la atención. Vamos a incorporar una guardia médica los fines de semana. Observé que cuenta con un espacio para brindar atención odontológica, por lo que vamos a conseguir un sillón para ofrecer este servicio una vez a la semana", señaló el ministro Mangione.

El funcionario también se refirió a los trabajadores monotributistas que aún no pasaron a planta temporaria: "Vamos a enviar más personal a este lugar, pero no se nombrará a nadie de afuera. Toda vacante que se genere será ocupada por estos trabajadores que están en lista de espera. Que se queden tranquilos: no habrá nombramientos nuevos, ellos tienen absoluta prioridad". Sobre la posibilidad de enviar una ambulancia al paraje, Mangione consideró poco probable el pedido: "Una ambulancia destinada a este lugar estaría mucho tiempo parada y tendría poco uso; prefiero destinarlas donde la demanda es elevada".

Durante la reinauguración se descubrió una placa con el nuevo nombre del establecimiento. "Me siento muy orgulloso de que esta salita lleve el nombre de mi padre, Alberto Rallé. Él era diputado cuando se comenzó a gestionar un lugar".