Güemes: Un voraz incendio consumió en minutos una casa prefabricada

Una Casilla, construida con madera de machimbre, perteneciente a la familia Guevara - Vaca, ubicada sobre calle Ameghino en barrio Villa Tranquila de la ciudad de Güemes, fue completamente destruida por las llamas de un incendio que se produjo alrededor de las 19 del miércoles, siendo controlado una hora y media después por los bomberos voluntarios.

La casilla prefabricada fue construida en el fondo de una casa de material, propiedad del padre de Florencia Guevara, quién formó su propia familia y al no contar con un terreno, su padre que vive solo, le permitió ocupar parte del terreno de su casa para que pueda vivir allí junto a su marido y tres hijos.

En la tarde del pasado martes, los vecinos de La Villa, que padecían de la falta de agua desde la mañana, observaron un denso humo salir del fondo de la casa de don Guevara, y temiendo que se tratara de un incendio, procedieron a acercarse para prestar ayuda, mientras solicitaban la presencia de los bomberos voluntarios. "Fue en un instante, las llamas llegaron a medir varios metros de altura, queríamos ayudar, sacamos baldes, mangueras y hasta máquinas hidrolavadoras pero no teníamos agua, ni una gota, para colmo, los bomberos tardaron en llegar, era imposible acercarnos por el calor", relataron.

"La falta de agua es una constante, pagamos el servicio en tiempo y forma, no es justo que padezcamos de la falta de algo tan indispensable, ni los bomberos tenían agua para reponer, fue un desastre" manifestó la vecina Elvira Moreira.

Las llamas amenazaban con avanzar hacia las casas linderas, en especial las de los vecinos del fondo. "Veíamos cómo el fuego se venía hacia nuestra casa, por suerte contábamos con un tanque elevado que estaba lleno de agua, así que usamos baldes, mangueras y hasta tierra para echar al fuego, era imposible apagarlo, pero evitamos que tome nuestra casa, las paredes quedaron muy calientes, terminamos muy cansados" expresaron integrantes de familia Cortez.

De acuerdo a lo manifestado por la señora Florencia Guevara, en la casa no había nadie a la hora del incendio: "Yo había salido en mi moto para llevar a uno de mis hijos a fútbol, cuando regresaba vi el humo elevarse, pero no sabia que era mi casa, cuando estuve cerca, noté la presencia de los vecinos y me di cuenta de lo que estaba pasando, me desesperé, solo me fui por 15 minutos".

"Perdimos todo, pero lo peor es la pérdida de mi perrito"

Uno de sus hijos, de 17 años, que se había quedado en la casa de su abuelo, fue alertado sobre lo que ocurría con la casilla: "Fuimos hasta mi casa y el fuego había ganado mucha altura, solo logramos alejar las cosas que estaban afuera como sillones, bicicleta y una moto, no pudimos ingresar para recatar nada, lamentablemente mi cachorrito estaba allí, pero no pude hacer nada".

Las ruinas de la vivienda tras el incendio.

El cachorrito había quedado encerrado por la propietaria, para evitar que se escapara: "Me duele tanto lo que pasó con él, me siento muy culpable, nunca imaginé todo esto, no me demoré más de 15 minutos. Perdí muchas cosas, pero el perrito fue la peor pérdida" manifestó Florencia.

Lo que pudo causar el incendio es un problema eléctrico y justamente otro de los problemas que afectan a ese sector de la Banda Este de la ciudad, son las constantes subas de tensión eléctrica. Se esperan los resultados de las pericias de los bomberos.