Preparan honras a Santa Rosa de Lima con procesión y desfile

La Municipalidad de General Güemes, junto a la Parroquia Santa Rosa de Lima, anunció el programa oficial de actividades para celebrar el próximo 30 de agosto, la festividad en honor a la patrona de América y del Perú, Santa Rosa de Lima.

El intendente Carlos Rosso y el párroco Ángel Casimiro convocaron a toda la comunidad a participar de una jornada que combinará expresiones de fe, actos protocolares y el tradicional desfile cívico-militar por las calles céntricas de la ciudad.

El cronograma comenzará a las 8 de la mañana con la recepción de autoridades e invitados especiales en el edificio municipal, ubicado en Rodríguez esquina Alberdi. Posteriormente, a las 9.00, se celebrará la misa solemne en honor a Santa Rosa de Lima, oficiada en la parroquia que lleva su nombre.

Finalizada la ceremonia, a las 10.00 se llevará adelante la procesión con la sagrada imagen, una de las instancias más convocantes de la festividad. El cierre de la parte protocolar será a las 11.00, con un acto oficial y el posterior desfile cívico-militar.

La jornada culminará a las 21.00 con la realización de "Festi Güemes 2025", que este año llega a su 29ª edición, bajo el lema "El Festival de la Tierra Gaucha".

Para tener en cuenta