8 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Rosario de Lerma celebra este domingo a la Madre Tierra

Con música, coplas y rituales ancestrales se celebrará el tradicional convite a la Pachamama en el Parque Evita, a partir de las 10.
Viernes, 08 de agosto de 2025 02:27
Momento en que se le rinde homenaje a la Pachamama.
Este domingo, 10 de agosto, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rosario de Lerma realizará el tradicional convite a la Pachamama en el Parque Evita. La ceremonia dará inicio a las 11 horas y está previsto un encuentro de Brujos de "La Joaquina" quienes realizaran su tradicional ceremonia, y participaran además los distintos emprendedores que cada domingo participan de La Feria del Anden.

La celebración es abierta a toda la comunidad, tanto vecinos de la ciudad como de localidades vecinas que quieran llegarse a disfrutar de la ceremonia, de grupos folclóricos, puestas en escena de agrupaciones carnestolendas, copleros y mucho más.

Quienes deseen participar y rendir homenaje podrán acercarse, ya que se dispondrá de todo lo necesario para "darle de comer a la tierra", pedir por la prosperidad y cumplir con este ritual de profundo arraigo en la región.

El director de Cultura, profesor Gustavo Damaso, destacó: "Agradecemos por todo lo que la tierra nos da, pidiendo que sea un buen año para todos, augurando otro año de abundancia, éxito y esperanzas, especialmente en esta comunidad con tanto arraigo cultural y tradicional".

Más fiesta

Estas expresiones siempre cuentan con el respaldo del intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, quien sostiene permanentemente que todo lo que tenga que ver con la cultura y la recreación tiene un efecto multiplicador en el desarrollo económico del municipio del Valle de Lerma.

El director de Cultura municipal, Gustavo Damaso, invitó además a compartir "La Tradición que nos Abraza" actividad programada para celebrar el día Mundial del Folklore con un gran abrazo simbólico.

Este próximo 22 de agosto a las 9, se invita a toda la familia y a las escuelas del Valle de Lerma a sumarse a un abrazo por nuestras raíces, en el predio del Buen Retiro, frente al Complejo Deportivo municipal de Rosario de Lerma.

