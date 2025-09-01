¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Aniversario de Salvador Mazza
Atentado a Cristina Kirchner
Salvado Mazza
Femicidio en El Tipal
caso jimena Salas
Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
Aniversario de Salvador Mazza
Atentado a Cristina Kirchner
Salvado Mazza
Femicidio en El Tipal
caso jimena Salas
Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Más de 3.000 niños vivieron festejos

Cabalgatas, juegos y payasos en la gran fiesta de la niñez.
Martes, 02 de septiembre de 2025 00:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Más de 3.000 niños y niñas, junto a sus familias, celebraron una jornada divertida y colorida organizada por la Municipalidad de Chicoana en el predio Los Eucaliptus.

El festejo, en el cierre de agosto, fue todo un éxito: risas, juegos, música y alegría llenaron el lugar, que en cada rincón se transformó en un espacio de felicidad para los más pequeños.

La propuesta incluyó cabalgatas, "juego del calamar", casa del terror, cámaras 360, peloteros, batucadas, chocolate con pan dulce y gaseosas, además de juegos temáticos en los distintos stands de las áreas municipales. A ello se sumaron la Payasita "Pupé" y el show del reconocido payaso "Filito", llegado desde Tucumán y viralizado por un video con Felipe.

El intendente Esteban Ivetich expresó: "Es una maravilla poder reunir a toda la familia para celebrar nuestra niñez. Debemos trabajar unidos, gobierno y pueblo, con el objetivo de que esta niñez tenga los mejores valores de educación, cultura y entretenimiento".

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD