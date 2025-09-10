Avanzan con fe: cientos de peregrinos de Orán ya recorren el norte rumbo al Milagro

Las tradicionales peregrinaciones de Orán hacia la capital provincial ya se sienten en cada rincón del norte argentino. Cientos de fieles caminan con la mirada puesta en la Catedral Basílica de Salta, donde renovarán su compromiso con el Señor y la Virgen del Milagro.

Uno de los principales contingentes es el de la Iglesia Virgen del Valle, encabezado por su coordinador Víctor Cerezo. “En la mañana de hoy estamos partiendo desde Chalicán rumbo a Arrayanal, donde llegaremos al mediodía y haremos noche en San Pedro de Jujuy”, explicó.

El grupo cuenta con aproximadamente 300 peregrinos, aunque se espera que en los próximos días se sumen muchos más. “La experiencia es única,vivimos sensaciones increíbles durante toda la peregrinación. Aquí tenemos vecinos que peregrinan por un pedido y otros que lo hacen por agradecimiento, pero todos con la misma fe puesta en el Señor y la Virgen del Milagro”, destacó Cerezo.

Según el cronograma previsto, el arribo a la zona del ex peaje de Aunor será el sábado 13 a las 19. Desde allí continuarán hacia la Catedral Basílica para participar de las ceremonias centrales del Milagro.

Al mismo tiempo, desde las 5 de la mañana, otro grupo partió desde la parroquia Santa Teresita de Orán por la ruta 34 con el objetivo de llegar a Cobos al atardecer, ya en territorio salteño y muy cerca de cumplir su sacrificio de fe. Para la noche, el descanso será en esta localidad situada sobre la ruta 9, que los conducirá directamente hasta Salta capital.

Cada paso, cada oración y cada noche de descanso en estos pueblos del norte reafirman la devoción de los peregrinos oranenses, que se preparan para uno de los momentos más emotivos del calendario religioso salteño.

Fuente Radio Güemes y Ciuidad de Orán