VIDEO. Habló la mujer que denunció a la intendenta Ana Guerrero: "Dijo que iba a pegarme y cumplió"

El escándalo político y judicial que involucra a la intendenta de General Enrique Mosconi, Ana Guerrero, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Sandra Viviana Cruz, la trabajadora de la Clínica San Antonio de Tartagal que la denunció por agresión física. El hecho ocurrió el jueves 25 de septiembre por la mañana y ya se tramita en sede judicial.

Según la denuncia policial, Guerrero ingresó al sanatorio, increpó a Cruz y comenzó a golpearla “con golpes a mano abierta en distintas zonas del cuerpo”, la empujó y la tomó del cabello hasta derribarla. La víctima sufrió una lesión en su tobillo derecho y el episodio se produjo frente a directivos y empleados de la clínica.

Las amenazas previas

En diálogo con Videotar Noticias, Cruz aseguró que la agresión no fue sorpresiva. Contó que la noche anterior, alrededor de las 22.45, recibió una llamada telefónica en la que Guerrero se presentó como esposa de un trabajador de la clínica y la insultó: “Me dijo que yo era la alcahueta de su marido, que le presentaba mujeres y que al día siguiente iba a venir a pegarme”.

“Lo dijo de manera muy grotesca, muy ordinaria”, relató la trabajadora. Tras la amenaza, Cruz avisó a la gerencia del sanatorio.

El momento de la agresión

La empleada afirmó que la mañana del jueves la intendenta llegó acompañada por un hombre al que identificó como su custodio. “Se paraba cerca de ella para bloquearme el paso y que ella pudiera atacarme con comodidad”, describió.

“En la recepción me saluda con insultos y desliza una trompada hacia mi cara, la cual esquivé y recibí en la nuca. Me caí sobre unos asientos. Luego siguieron los golpes en la espalda. Corrí a gerencia y ella me perseguía. Me levantó del cabello. Todo esto pasó frente a unas diez personas, incluidos directivos de la clínica”, narró Cruz. La trabajadora de la salud afirmó que en un momento, aunque no recuerda bien, habría recibido golpes a pesar de encontrarse en el suelo.

La víctima agregó que terminó con un esguince y posible fisura en el tobillo y que debió asistir a un consultorio traumatológico. “No reaccioné, no la empujé ni le pegué. Solo trataba de esquivarla”, subrayó.

Video: Videotar Noticias

Miedo por su seguridad

Cruz también manifestó su preocupación por la difusión en redes sociales de su denuncia con datos personales. “Tengo hijos. Si esta persona es capaz de actuar así en una institución pública, me imagino que es alguien que no mide consecuencias. ¿Qué puedo esperar yo en la calle?”, expresó visiblemente afectada.

“Es la primera vez que hablo públicamente y lo hago por un canal respetado. No me comuniqué en ninguna red social”, aclaró.

La respuesta de la intendenta

Desde el entorno de Ana Guerrero sostienen que la jefa comunal “reaccionó en defensa propia” tras ser agredida verbalmente. Sin embargo, la denuncia formal y el parte médico de Cruz ya se encuentran en manos de la Justicia.