13°
3 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
la buena noticia
Elecciones 2025 en Salta
Lionel Messi
vial
Hernan Ceballos
Clima en Salta
#MILAGROPARAELMUNDO
cerrillos
Municipios

Arranca formalmente la construcción del tramo de la autopista Cerrillos-El Carril

La obra, que demandará una inversión superior a los 162 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de tres años. Trascendió que en los próximos días se realizará el acto de apertura de los trabajos con la presencia de autoridades locales y provinciales. 

Daniel Díaz
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 10:20
El inicio de la obra será en Cerrillos

La construcción de la Autopista del Valle de Lerma, en el corredor Salta-Coronel Moldes, entró en una nueva etapa con la apertura formal de los trabajos en el tramo que une la ruta provincial 24 (Camino a Colón - Cerrillos) con la ruta provincial 33 (El Carril).

El proyecto incluye además la ejecución de un canal colector pluvial, fundamental para evitar anegamientos en la zona.

El monto de la obra es de más de $162 mil millones de pesos y establece un plazo de 36 meses para su finalización.

Con este avance, se busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del sur del Valle de Lerma, potenciando tanto el transporte de personas como la salida de la producción agrícola.

