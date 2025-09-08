Orán: Nueva edición de "Estatuas vivientes" con talento y emoción

En el marco del Septiembre Estudiantil, la Plaza General San Martín de Orán fue escenario de una nueva edición de "Estatuas Vivientes". Con 33 representaciones bajo la temática "Los bailes más hermosos del mundo", el evento concluyó con la premiación de los grupos destacados, en una jornada cargada de arte, inclusión y alegría colectiva.

La ciudad de Orán volvió a vibrar con la magia de las Estatuas Vivientes, con el apoyo de la Municipalidad de Orán. Una propuesta cultural y educativa que cumplió 15 años de historia.

En esta edición, la temática central fue "Los bailes más hermosos del mundo", lo que permitió a más de 2000 estudiantes recrear con gran creatividad distintas danzas universales, combinando arte urbano, historia y emociones compartidas.

Durante tres jornadas, los oraneses pudieron recorrer la plaza y encontrarse con 33 representaciones artísticas, que incluyeron a alumnos de los últimos años. La diversidad y el talento fueron protagonistas, con una puesta que también apostó a la inclusión, ya que este año se sumó la participación de jóvenes que interpretaron una danza de cumbias colombianas.

La premiación se llevó adelante en un clima de entusiasmo y celebración. Los tres primeros puestos fueron para: 1. "Buchaechum – Danza de los Abanicos" (Corea), del 5° 1° T.M. del Colegio Secundario N° 5242, quienes obtuvieron el primer lugar y un premio de $700.000**. 2. "Charleston – EE.UU.", del 4° 2° de la Escuela Técnica N° 3134, que recibió el segundo puesto y $400.000. 3. "Belly Dance", presentado por 5° A y 5° B de la Escuela San Antonio, quienes lograron el tercer lugar con $300.000. En total se repartieron 3 millones de pesos en premios.

La profesora Ana Núñez, creadora y organizadora de Estatuas Vivientes, expresó su emoción por esta edición: "Todo fue a pulmón desde sus comienzos. Ver cómo ha crecido este proyecto es realmente emocionante. El arte urbano está más vivo que nunca, y los chicos ya lo sienten como algo propio". Núñez recordó también la edición de 2010, dedicada al Bicentenario de la Patria, como uno de los hitos más emotivos de la propuesta. La docente agradeció además el apoyo del Intendente Municipal Baltasar Lara Gros, que además participó de la premiación