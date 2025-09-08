PUBLICIDAD

8 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

La reacción del "Gordo Dan" a la derrota: el pedido a Milei, a quien llama "DT", tras el escándalo por su tuit

Daniel "Gordo Dan" Parisini, eje del escándalo preelectoral por el caso Juez, reaccionó a la derrota de LLA. Le pidió a Milei, su "DT": "Ordene YA el equipo".
Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:24
Tras la confirmación de la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia, que cae por más de 13 puntos, el militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini le envió un reclamo público al presidente Javier Milei, a quien se refirió con su apodo de "DT" o Director Técnico: "DT ordene YA el equipo".

El reclamo de Parisini, "Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL. Pero ordene YA el equipo", es un pase de factura directo por el caos interno que marcó la previa electoral. Según supo Noticias Argentinas, la derrota de LLA se vio afectada por múltiples escándalos de corrupción, como los casos de ANSES en Salta y ANDIS, y la guerra interna desatada por los audios de Spagnuolo en el caso Pagano/Bindi contra Caputo.

El militante que protagonizó el escándalo preelectoral

Irónicamente, el propio "Gordo Dan" fue uno de los protagonistas centrales del escándalo que golpeó a LLA en los días previos a la elección, erosionando la imagen del oficialismo.

Parisini fue el autor del tuit "deleznable" contra el senador Luis Juez y su hija con discapacidad. Ese hecho generó un repudio generalizado y provocó fuertes cruces mediáticos, incluyendo el de Ricardo Canaletti en TN y el de Florencia Arietto con Nicolás Wiñazki en A24, instalando un clima negativo para LLA antes de la apertura de las urnas. Ahora, Parisini le exige a Milei que "ordene" el caos del que él mismo fue parte.

