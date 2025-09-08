Rosario de Lerma: Cumplió 72 años la Escuela Técnica Rudecindo Alvarado

Se celebró un nuevo aniversario de la escuela Técnica Rudecindo Alvarado que formó a muchas generaciones de técnicos en Rosario de Lerma. Desde el municipio informaron que siempre acompañan a esta institución con diferentes actividades: Prácticas profesionalizantes: garantizan que los chicos de último año tengan la posibilidad de vincularse con el mundo laboral real. Eco Race 2025 y Endurance 2024: junto a los alumnos en competencias de autos eléctricos, tanto en el Autódromo de Salta como en Rosario de Lerma. Estas experiencias son un puente entre lo aprendido en las aulas y los grandes desafíos de la innovación tecnológica.

Robótica Arduino: se firmó un convenio con la Técnica y la Escuela Fragata Libertad para que más chicos puedan acceder a talleres de robótica. Infraestructura y laboratorios: se realizaron obras de refacción en techos, pintura, plomería y electricidad, y se puso en valor el laboratorio de Industria del Proceso que llevaba años sin funcionar. Intercolegiales y talleres de orientación vocacional: Se acompañan iniciativas que ayudan a los jóvenes a pensar su futuro con herramientas concretas. Convenio con Han Young Engineering: se gestionaron becas de formación para que alumnos de la Técnica se capaciten como supervisores en esta importante empresa, generando oportunidades reales de empleo.