PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
9 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Caso seguros
Gordo Dan
Dólar en Salta
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Inseguridad en Metán
Milagro en Salta
Eliminatorias Sudamericanas
Seleccion Argentina
Caso seguros
Gordo Dan
Dólar en Salta
Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias Sudamericanas
Inseguridad en Metán
Milagro en Salta
Eliminatorias Sudamericanas
Seleccion Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1385.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Emocionante recibimiento de peregrinos de Rosario de la Frontera y La Candelaria en Metán

Mañana a la madrugada todo el sur de Salta estará caminando hacia el Milagro salteño.

Adrián Quiroga
Martes, 09 de septiembre de 2025 21:48
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Esta tarde fue muy emocionante el recibimiento en Metán de peregrinos de distintas localidades y parajes de los departamentos de Rosario de la Frontera y La Candelaria.

La gente los espero con bebidas, frutas y comidas en la colectora de la ruta nacional 9/34, cerca de la calle Tucumán, en el acceso sur de la localidad.

“Mañana todo el sur de Salta ya va a estar caminando para llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro. Este recibimiento en Metán es cada vez más grande. Ahora nos unimos todos y salimos a la madrugada”, dijo Noemí Cazón a El Tribuno.

Se calcula que entre los distintos grupos que hay en Metán, con los Cazón y Devoción Amor y Fe (D.A.F.), entre otros, sumados a los que llegaron desde Rosario de la Frontera y La Candelaria, son más de 2.000 peregrinos del sur provincial.

Don Alejandro Cazón, quien en 1994 fue el primer peregrino de la zona, recibirá un reconocimiento hoy en la Cámara de Diputados de Salta.


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD