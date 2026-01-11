Güemes rindió un emotivo homenaje a su ídolo local: Walter Busse

Fue un emotivo partido despedida para el futbolista Walter Busse. Se repasó su histórica carrera: campeón internacional con Independiente, ascensos con San Martín de Tucumán y Gimnasia y Tiro, y una huella imborrable en el deporte salteño.

La ciudad de Güemes vivió una jornada cargada de emociones y recuerdos. Mediante una iniciativa del intendente Carlos Rosso, la Dirección de Deportes y con amigos y familiares, se realizó el partido homenaje para despedir del fútbol profesional a Walter Busse, quien decidió colgar los botines tras una carrera que llevó el nombre de su ciudad, a la élite del deporte continental.

El homenaje sirvió para recordar los hitos de una trayectoria brillante. Se destacó su paso por Independiente de Avellaneda, donde vivió momentos consagratorios: llegó de la mano de Américo "Tolo" Gallego, convirtiéndose en figura clave. Además, el orgullo de haber integrado el plantel que conquistó la histórica Copa Sudamericana 2010, un logro que puso a un güemense en la cima del continente.

Sus pasos en Primera División

Su carrera en la máxima categoría del fútbol argentino también incluyó pasos destacados por Sarmiento de Junín, Huracán, Ferro, Defensa y Justicia, demostrando siempre su vigencia y profesionalismo.

Walter no solo brilló en primera. Su jerarquía fue determinante para grandes hazañas del fútbol del interior. Se recordó su rol protagónico para lograr el ascenso a Primera División con San Martín de Tucumán y, más recientemente, su aporte fundamental para devolver a Gimnasia y Tiro de Salta a la Primera Nacional, su destacado paso por Juventud Antoniana y por el lobo jujeño.

Asimismo, se destacó su experiencia internacional, donde actuó como un verdadero embajador de nuestra cultura y deporte, llevando la bandera de Salta y Güemes fuera de los límites del país.

El intendente Carlos "Kety" Rosso, impulsor del evento, expresó el sentir de la comunidad: "Es un justo reconocimiento a su aporte a la cultura y el deporte de la ciudad. Walter nos llevó a lo más alto y es un espejo para las futuras generaciones".