Habilitaron un nuevo pozo de agua en la zona centro de General Güemes

Con la presencia del ministro de Gobierno de la Provincia, Ignacio Jarsún, y el intendente de Gral. Güemes, Carlos Rosso, quedó habilitado un nuevo pozo de agua, excavado en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, lugar donde por muchos años funcionó un pozo similar, pero cuya producción había disminuido notablemente, generando muchos inconvenientes a barrios del centro.

Frente a esta situación de emergencia, y antes que el pozo quede completamente inutilizable, se tomó la decisión de excavar uno nuevo con fondos provinciales. Los trabajos comenzaron en mayo del 2025, luego de un estudio de factibilidad, cuyos resultados fueron positivos.

El costo por el trabajo de perforación y puesta a punto del nuevo pozo, fue de 400 millones de pesos. En mayo de ese mismo año, se encontró una napa de agua a una profundidad de 125 metros, con una muy buena tirada de 70 metros cúbicos de agua por hora. Desde esa fecha y hasta su inauguración, se trabajó en la purga, conexión a la red de cañerías y el gabinete eléctrico.

Agradecimiento y necesidades

Durante el acto de habilitación, el intendente Carlos Rosso, agradeció al ministro Jarsún, por escuchar y buscar soluciones a los principales problemas de Güemes. "Este proyecto, no solo se trataba de excavar un nuevo pozo, sino de arreglar todo el lugar donde se encuentra instalado. Quiero agradecer el constante acompañamiento del actual ministro de Gobierno, a quién seguramente vamos a estar visitando muy seguido, porque aún quedan muchas necesidades por satisfacer en los barrios" dijo Rosso.

Por su parte el ministro de Gobierno y presidente de Agua del Norte, expresó: "Conozco a Güemes porque vine en varias oportunidades y creo que hicimos un muy buen trabajo. Antes de esta gestión, el problema del agua era el más grave de los salteños. Actualmente y por este trabajo, ya no somos el principal problema y estamos muy lejos de serlo" afirmó.

Problema de cloacas y el colapso de la planta

Jarsún, hizo referencia a los barrios que aún no tienen cloacas. Conectar a los nuevos barrios a la red de cloacas existente, fue un gran desafío, debido a que algunas ya están casi colapsadas, situación que se manifiesta con importantes derrames en sectores determinados de la ciudad. A este problema, se suma la planta depuradora de líquidos cloacales, ubicada sobre ruta provincial Nº 8, cuyos piletones también están desbordados debido a la falta de obras de ampliación.

"Son obras que demandan una gran erogación, pero son problemas que sí los tenemos en cuenta" finalizó manifestando Jarsún, quién junto a legisladores provinciales y personal municipal, realizó una apertura simbólica del rifo principal, que dejó salir un potente chorro de agua.