Clima: otra vez cortes de ruta y caos en la 68

Las intensas lluvias de ayer provocaron nuevas inundaciones y serias complicaciones en las rutas de la provincia, con especial impacto sobre la Ruta Nacional 68, principal vía de acceso a los Valles Calchaquíes y a la ciudad de Cafayate, en una jornada marcada por el importante movimiento de personas que se dirigen al festival de San Carlos.

El corte más significativo se registró entre Los Médanos y Los Colorados, a unos 14 kilómetros de Cafayate, donde la crecida del agua en los badenes obligó a interrumpir el tránsito vehicular. Esta situación afectó directamente a cientos de asistentes que viajaban hacia San Carlos para participar del tradicional festival, el cual debió retrasar anoche su apertura debido a las dificultades para llegar al lugar.

Tras varias horas de trabajo, equipos y personal de la División Conservación de Vialidad Nacional lograron habilitar nuevamente el tránsito sobre la ruta 68, entre los kilómetros 11 y 14. La circulación se restableció de manera alternada, un sentido por vez, y bajo estrictas medidas de seguridad.

En contacto con Radio Cafayate la intendenta de San Carlos, María "Kukina" Vargas informó que tres máquinas de Vialidad Nacional se encontraban afectadas a los trabajos de emergencia en la Quebrada de las Conchas donde se produjeron varios desbordes y crecidas de arroyos. Ademas del desborde en Los Colorados, también hubo crecidas en los arroyos de Santa Bárbara, Las Curtiembres y el Mollar.

"Me dicen que sobre la ruta 68, la fila de autos que vienen al festival es interminable" aseguró la jefa comunal, que confió en la mejora de las condiciones climáticas, pese a advertir una demora en el inicio del festival de anoche.

En otros puntos de la provincia

En paralelo a los problemas en la zona de Cafayate, también se reportaron inconvenientes en otros puntos, como en La Merced, en la intersección de la calle San Martín y la ruta 68, mientras que en la Ruta Provincial 33, camino a Cachi, el tránsito se mantenía habilitado pero con extrema precaución.

En el kilómetro 24, en la zona de la Quebrada El Chuña, la crecida de un arroyo dejó sedimentos sobre la calzada, permitiendo el paso de vehículos grandes y pequeños, aunque bajo constante monitoreo de Vialidad.