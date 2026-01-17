Por falta de usuarios podrían suspender el transporte urbano

El servicio urbano de pasajeros, que el año pasado volvió a recorrer las calles de la ciudad de Gral. Güemes, podría ser suspendido por la empresa La Veloz del Norte, debido a la poca cantidad de personas que abordan las unidades durante su recorrido, lo que genera importantes pérdidas a la compañía. Esta decisión, de no retomar la prestación del servicio después de finalizadas las vacaciones de verano, fue notificada a las autoridades municipales, quienes van a mantener reuniones con los responsables empresariales, llevando propuestas que pudieran revertir esta decisión.

En abril del 2025, la Veloz del Norte llegó a un acuerdo con las autoridades de la AMT, luego de aprobar el esquema de estudios sobre la demanda y planificación de recorridos, con puntos de parada estratégicos, para optimizar el traslado diario de los vecinos. El servicio contaba con el beneficio del boleto gratuito para estudiantes y jubilados, quienes pudieron acceder a las unidades mediante el uso de tarjetas habilitadas. Para los usuarios en general, también se habilitó el uso de tarjetas electrónicas para el pago del boleto.

Se habilitaron dos líneas, la línea A y la línea B, que recorrían la Banda Este y la Banda Oeste respectivamente. Como la mayor cantidad de pasajeros eran estudiantes, durante las vacaciones de julio del 2025, el servicio fue suspendido por esas dos semanas. Al finalizar el receso de invierno, la empresa tomó la decisión de levantar la línea que realizaba el recorrido por la Banda Oeste, debido a que era muy poco usada, quedando solo una, que extendió su recorrido incrementando el tiempo de demora en recorrer todas las paradas. El servicio se mantuvo hasta el final del ciclo lectivo 2025, cuando volvió a suspenderse por el cierre de las escuelas y colegios. Pero pareciera que, en esta oportunidad, podría ser en forma definitiva.

"Es cierto que el colectivo realiza recorridos con pocos pasajeros, lo vimos trasladando a dos personas y a veces a ninguna, sumado a esto, es que aquellos que viajan lo hacen con boleto gratuito, es decir que la empresa estaría trabajando a pérdida, eso lo entendemos, pero vamos a gestionar reuniones para consensuar alguna solución, que permita la continuidad del colectivo urbano" expresó Claudia Gaspar, directora de Planeamiento Urbanístico. Una de las razones para el poco uso de los colectivos, es el tiempo de espera en cada parada, debido a que un solo colectivo realiza todo el recorrido. El otro motivo está asociado al uso de motos, que se vio incrementado en los últimos años, siendo un transporte económico, rápido y que se puede adquirir con muchas facilidades de pago. "Creo que los que se verán más perjudicados con esta decisión, van a ser las personas mayores, ellos sí utilizan las unidades, pero no son suficientes como para equilibrar los gastos que demanda mantener un colectivo en circulación" explicó Gaspar, quién espera que antes del inicio de clases pueda contar con una respuesta a los usuarios sobre la continuidad o no del sistema.