A falta de médico legal, el edil Quiroga revisó a detenidos

Un hecho sin precedentes, que sorprendió a muchos vecinos que circulaban por calle Alberdi, tuvo lugar en la ciudad de Güemes, cuando un móvil policial perteneciente a la División de Infantería se estacionó frente al Concejo Deliberante, de cuyo interior descendieron 7 jóvenes esposados y con custodia policial, siendo ingresados a un sector de oficinas del inmueble. Algunos de estos jóvenes fueron reconocidos como los "trapitos" o "limpiavidrios", quienes con frecuencia son denunciados por los conductores, debido a las violentas actitudes que tienen.

Los detenidos junto al personal policial, fueron recibidos por el presidente del concejo, el médico Marcelo Quiroga. Sobre esta insólita situación, el concejal Quiroga explicó: "Se trata de personas detenidas, cuya libertad ya fue ordenada por el fiscal, para cumplir con esa orden es necesario realizarles un examen médico, para dejar constancia sobre el estado de salud con el cual son liberados" manifestó el edil. Este control debe ser realizado por un médico legal, pero el departamento Güemes no cuenta con uno, lo que obliga al traslado de los detenidos hacia el hospital San Bernardo.

"No podemos darnos el lujo de perder dos móviles policiales en un traslado hacia Salta, allí estarían hasta la noche, durante todo ese tiempo, nos vamos a quedar sin móviles para dar respuesta a incidentes que pudieran ocurrir en esta ciudad, por esa razón me ofrecí para realizar el chequeo médico, algo que ya hice en otras oportunidades como personal del hospital, como estamos de receso y es un trámite rápido, les pedí que los trajeran a mi oficina" manifestó el Dr. Quiroga.

"Conozco muy bien cómo se debe actuar en estos casos"

El presidente del Concejo, asumió en el cargo en diciembre el 2025, dejando por el tiempo de que dure su mandato el cargo que ocupaba como médico en el hospital Castellanos. "Conozco muy bien cómo se debe actuar en estos casos, lamentablemente no contamos con un médico legal, por lo que el hospital tiene la obligación de cumplir ese rol, por tratarse de una carga pública, algo que no está cumpliendo, los jefes policiales no tienen otra alternativa que enviar los detenidos hacia hospitales de Salta" denunció.

Para poder llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento de esa norma legal, anticipó el llamado a una reunión con la gerencia del hospital y los jefes de la Dirección Distrito de Prevención Nº 7, teniendo en cuenta que años anteriores se trabajó en forma coordinada, lo que permitió que a todos los detenidos se los revisara en el nosocomio local.

Otra de las carencias en el departamento Güemes es de un médico forense, lo que afecta en forma directa a las familias de una persona fallecida, por las interminables horas de espera que deben soportar, para la obtención de un certificado de defunción. "Para solucionar este problema, debemos contar con el apoyo de los legisladores provinciales" finalizó el Dr. Quiroga.