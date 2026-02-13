Metán: Internet gratis para dos barrios mediante un acuerdo

A través de una articulación público-privada vecinos de dos barrios podrán contar con internet gratis.

Desde la Municipalidad de San José de Metán agradecieron a la empresa TRS, de los hermanos García, por brindar conectividad gratuita a través de TRS Play en la plaza Almirante Brown del barrio Armada Argentina (zona oeste) y en el playón deportivo del barrio 70 Viviendas (zona sureste).

"El acceso libre a internet no es un detalle menor: significa inclusión digital, igualdad de oportunidades y más herramientas para que nuestros niños, jóvenes y vecinos puedan estudiar, informarse, capacitarse y también compartir momentos de recreación en espacios públicos seguros y al aire libre", destacaron desde el área de Prensa de la Municipalidad de Metán.

"En un mundo donde la conectividad es clave para el desarrollo, garantizar WiFi gratuito en nuestros barrios fortalece la integración, reduce brechas y amplía derechos. Celebramos este gesto de compromiso social, donde el sector privado devuelve a la comunidad parte de su crecimiento, demostrando que cuando el Estado y las empresas trabajan juntos, los beneficios llegan directamente a la gente", remarcaron.