SAETA sin control: escolares saturan los colectivos

El inicio del ciclo lectivo volvió a poner en el tapete un problema que se repite cada año en el Valle de Lerma: colectivos llenos, largas esperas, estudiantes y trabajadores que quedan varados en las paradas. Los SAETA circulan llenos en los pueblos, los padres de los escolares de primaria, al ser gratuito, lo utilizan como transporte urbano. No queda espacio para estudiantes y trabajadores que viajan a otras localidades y sobre todo a Salta capital. Ni hablar de los vecinos y jóvenes que quedan esperando en las rutas, esa si es una odisea, para viajar todos los días. El descargo público de varios estudiantes y trabajadores en las redes, que viajan todos los días entre Rosario de Lerma, Campo Quijano, El Carril, Cerrillos o La Merced a Salta capital evidencia las dificultades que a diario se presentan para poder regresar a sus hogares.

Adriana, alumna de último año del nivel secundario, explicó que desde el inicio de clases comenzó a vivir una situación que antes no ocurría: el colectivo de las 13:30 pasa completamente lleno, la mayoría con escolares de la primaria, y ya no levanta más pasajeros. "Salgo del colegio a las 13:20 y a las 13:30 pasa el cole, pero pasa lleno. Tengo que esperar hasta las 14:10 para el siguiente", contó. Esa espera, que puede parecer menor en el papel, en la práctica significa llegar mucho más tarde a su casa.

La semana pasada, incluso, no le quedó otra alternativa que pagar un remís para poder volver a su hogar en Campo Quijano. "No me gustaría que siga todo el año igual porque sé que hay chicos que no pueden pagar un remís todos los días y es un sacrificio más para los papás".

Pero su testimonio no fue el único. Tras la publicación, comenzaron a aparecer decenas de comentarios que muestran que el problema es mucho más amplio y afecta a distintos corredores del transporte interurbano. Carla Sotomayor, por ejemplo, advirtió que: "Hay pocas unidades y en momentos de mucha actividad, como el horario de clases o cuando llueve, los colectivos van abarrotados y no te llevan porque no hay lugar. Es un servicio que uno paga para usar".

Desde Cerrillos hacia Rosario de Lerma el panorama tampoco es diferente. Ximena Dip relató que muchas veces debe esperar más de una hora para poder regresar: "Pasan completamente llenos los colectivos y no levantan a nadie. Algunas veces pasan dos horas y nada. Deberían poner colectivos articulados para distancias tan largas".

Otro testimonio, el de Carlos Tapia, trabajar que todos los días debe usar el SAETA "lo mismo que sucede con los chicos, ocurre con nosotros los trabajadores, se llena el cole con chicos de la primaria solo para el trayecto local de la casa a su escuela, y los que esperamos viajar muchos más lejos quedamos varados. Hay que esperar más de una hora otro colectivo".

El reclamo también abre otro debate: el uso responsable del transporte gratuito o subsidiado para estudiantes. Cuando las unidades se saturan y algunos usuarios toman recorridos que no les corresponden, el resultado es un "cuello de botella" que termina perjudicando a quienes realmente necesitan ese servicio para volver a sus hogares. Mientras tanto, la realidad en las paradas sigue siendo la misma: colectivos que pasan llenos, chicos y trabajadores esperando bajo el sol o la lluvia y familias que, cuando pueden, deben pagar un remís para resolver lo que el sistema todavía no logra garantizar.