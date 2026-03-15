Tartagal: mejoras para dos escuelas de comunidades

La ministra de educación de la provincia Cristina Fiore participó esta semana de sendos actos de inauguración en dos establecimientos escolares de Tartagal donde se ampliaron la cantidad de aulas -6 en total- todas con mobiliario y aire acondicionado, se instalaron nuevos sanitarios con agua fría y caliente, galerías y patios en los dos edificios.

Lo satisfactorio de esto es que las ampliaciones y mejoras se hicieron en dos establecimientos ubicados a la vera de la ruta nacional 86 donde concurren una mayoría de niños originarios que residen en esas comunidades wichís, tobas y chorotes, al este de la ciudad.

A partir de ahora los niños de los dos establecimientos -más de 450- que concurren al nivel inicial de las escuelas de las comunidades La Mora y Lapacho 1 tendrán sus aulas "como se merece cualquier niño tartagalense, que concurre a cualquier escuela pública o privada de la ciudad. Soportar 42 grados en un aula como sucede en Tartagal, es inhumano, tanto para los chicos como para los docentes, como lo es no tener agua disponible durante todas las horas de clase" expresó el intendente de Tartagal, Franco Hernández.

La inauguración de aulas, patios, sanitarios de las dos escuelas le sigue a la construcción de un tinglado, una estructura de considerable dimensión -500 metros cuadrados- en la escuela Cacique Cambaí, también ubicada al este de la ciudad, donde asisten niños tanto criollos como originarios.

"Estos niños de la Cacique Cambaí por el trabajo tan loable de toda la comunidad escolar tienen aire acondicionado en todas las aulas. Tenían el patio y los sanitarios en condiciones, pero les faltaba el tinglado en el patio tanto para los días de intenso calor como para los días de lluvia. Por años pidieron esa obra que ahora es una realidad. Lo que sigue es la construcción de otro tinglado en la escuela Luis María Pretti, el último establecimiento escolar inaugurado en Tartagal hace 18 años, que tiene una muy buena estructura edilicia, donde vamos a construir uno de mil metros cuadrados porque desde que se inauguró a ese edificio nunca se le hizo nada" precisó el intendente tartagalense.

Más de 450 chicos que concurren al nivel inicial de las escuelas de las comunidades La Mora y Lapacho 1 tendrán mejoras en sus aulas.

En materia de obras públicas en Tartagal, los mayores esfuerzos se centraron en los edificios escolares de las comunidades periféricas, siendo un total de 9 los ampliados, entre ellos el colegio secundario de Yacuy, una comunidad guaraní ubicada a 15 kilómetros de Tartagal. "En esta gestión, donde la gran mayoría somos hijos de la educación pública porque en mi caso los primeros años de escuela los hice en la Cacique Cambaí donde mi madre era maestra, estamos convencidos que es la única salida para los niños y los jóvenes, es el reaseguro para una mejor calidad de vida de miles de niños. Es un momento demasiado difícil; la obra pública nacional está prácticamente suspendida, los envíos de fondos a las provincias y por lógica a los municipios, son cada vez más escasos", dijo.

"Nosotros armamos los proyectos, la provincia aprueba los presupuestos y de manera conjunta los concretamos porque nuestros chicos merecen estudiar en las mejores condiciones en que sea posible. Ese sentimiento lo tiene Cristina (Fiore, ministra de Educación de la provincia) con quien hablábamos estos temas cuando los dos éramos diputados" remarcó Hernandez Berni.