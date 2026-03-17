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VIDEO. La realidad de los habitantes de El Chañaral: "Los bolsones no nos alcanzan, muchas son familias numerosas"

En el recorrido a El Chañaral, El Tribuno se encontró con uno de los habitantes de la localidad, que contó cómo se vive por estas días en Rivadavia.
Martes, 17 de marzo de 2026 12:36

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Entre barro, agua estancada y la necesidad, la localidad de El Chañaral ubicada en el norte provincial enfrenta una situación crítica. El Tribuno recorre la zona de inundaciones en el departamento de Rivadavia Banda Sur y pudo dialogar con un hombre de la zona para conocer en primera persona la realidad local.

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El crecimiento del agua que llega desde los bañados del río Bermejo volvió a afectar con dureza al departamento Rivadavia, provocando que varias comunidades queden completamente incomunicadas. En el acceso a El Chañaral el panorama es especialmente delicado: los caminos quedaron intransitables y la única manera de llegar al lugar es utilizando piraguas.

"Todos estamos aislados, algunos perdieron su casa. Es desesperante", dijo el hombre que se trasladan en piragua, única forma posible de moverse en la actualidad.

"No tenemos ayuda del Gobierno, solo esos bolsones pero no alcanzan porque muchas veces son muchos en las familias", agregó el vecino de la comunidad.

La situación es todavía más complicado en La Misión, donde unos cinco kilómetros de bañados aíslan completamente a la comunidad. En ese lugar, el agua también alcanzó la escuela, por lo que las clases fueron suspendidas ya que el edificio quedó inundado.

 

 

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