La Finca San Miguel, Patrimonio Histórico de Cerrillos

La Municipalidad de Cerrillos, en respuesta a un pedido expreso de la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta, dictó la Ordenanza N° 662/26. La norma "Declara Lugar Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad San José de los Cerrillos a la Finca San Miguel (Inta)". Agrega que lo hace "en razón de su valor histórico, arquitectónico, cultural y simbólico".

El documento al que tu acceso El Tribuno, fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante el 17 de diciembre de 2025 con la participación de los ediles Ramiro Vallejos, Celeste Corimayo, Darío Albeza, Javier Kairuz, Adrián Landriel, Francisco López Soto, Delia Mamaní, Néstor Ríos y Omar García. Luego la ordenanza, fue promulgada por el intendente Erique Borelli.

Como se recordará, el solar de la Finca San Miguel, fue fundado por la orden de los Jesuitas. Según investigaciones realizadas por la licenciada Angela Ruíz y la profesora Mercedes Guzmán, en el año 1676 (Siglo XVII) la Compañía de Jesús recibió en mercedes del rey de España Carlos II ("El Hechizado") estas tierras que se extendían desde la "acequia de los Cerrillos hasta la estancia de Osma". Y a este extenso fundo que este año cumple 350 años, los jesuitas le impusieron el nombre San Miguel, arcángel al que erigieron una capilla que aún se conserva y en su interior guarda la antigua imagen.

De esta forma es que la Compañía de Jesús fue dueña y señora de la Finca San Miguel de los Cerrillos a lo largo de 91 años, hasta que el rey Carlos III resolvió expulsarlos de América en 1767. Por este motivo los bienes de los "expulsos" -como se los llamó-, pasaron a manos de la corona española que a poco los comenzó a vender para solventar –asi se dijo- los gastos causados por el exilio de los Jesuitas. Y como decimos los salteños, en esa volteada cayó la Finca San Miguel que a poco pasó a manos de la familia Aramburu, posiblemente la misma que poseía extensas propiedades en los Valles Calchaquíes.

Del Estado nacional para el Inta

Así fue que este predio histórico, pasó de mano en mano a lo largo de varios años hasta que en 1958 fue adquirido por el Estado nacional quien lo destinó para sede de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), creado en 1956, es decir hace 70 años.

Cabe agregar que con el primer antecedente legal de la Ordenanza, la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta, solicitará próximamente a la Legislatura de la Provincia que sancione una ley declarando a la Finca San Miguel de los Cerrillos, "Lugar Histórico y Patrimonio Cultural de la Provincia de Salta".