22°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Mujer golpeada
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
Copa Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Nacionales

Doble derrota para Javier Milei: el Senado rechazó los vetos a la emergencia pedíatrica y el financiamiento universitario

​​​​​​​Una contundente mayoría opositora restableció las leyes que el presidente Javier Milei bloqueó y ordenó así que entren en vigencia. El Poder Ejecutivo deberá garantizar los fondos para las casas de altos estudios y los hospitales pediátricos. 
Jueves, 02 de octubre de 2025 19:04
FOTO: LA NACIÓN
El Senado de la Nación rechazó este jueves los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario, lo que representa un nuevo revés político para el gobierno de Javier Milei, que ahora deberá promulgar ambas leyes.

La iniciativa vinculada a la emergencia pediátrica, con especial foco en el Hospital Garrahan, obtuvo 59 votos afirmativos, 7 en contra y 3 abstenciones. Respaldaron la medida bloques de Unión por la Patria (UxP), el radicalismo, el PRO y bancadas provinciales. Los rechazos provinieron de senadores de La Libertad Avanza, junto a Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero (PRO).

En el caso del financiamiento universitario, un texto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la votación fue de 58 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. La oposición en su mayoría acompañó la iniciativa, mientras que el rechazo volvió a concentrarse en los libertarios y los mismos aliados que se opusieron a la emergencia pediátrica. La senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) se abstuvo en esta votación.

Los senadores del PRO Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), Martín Goerling (Misiones) y María Victoria Huala (La Pampa) se abstuvieron en ambas discusiones.

Ambos proyectos se debatieron en conjunto pero fueron votados por separado. En los dos casos lograron superar con amplitud los dos tercios necesarios para que el Congreso insista en la sanción de las leyes, bajo la conducción de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

