PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
1 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cortes en la ruta 68
Lionel Scaloni
Nació el primer bebé
Especial
Rosario de Lerma
La China Suárez
nacimientos
Siniestro vial
Cristina Kirchner
cortes en la ruta 68
Lionel Scaloni
Nació el primer bebé
Especial
Rosario de Lerma
La China Suárez
nacimientos
Siniestro vial
Cristina Kirchner

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial: qué pedirán sus abogados

La ex Presidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada enel Sanatorio Otamendi de esta capital.
Jueves, 01 de enero de 2026 19:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ex presidenta Cristina Kirchner continua internada en el Sanatorio Otamendi de esta capital, sin fecha de alta confirmada, y a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero.

Notas Relacionadas

La titular nacional del Partido Justicialista, que cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad”, fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre último, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

La defensa de la exmandataria intentará, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.

Pedirán que le saquen la tobillera

Los abogados de Cristina Kirchner, encabezados por Carlos Beraldi, presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, solicitudes que fueron en principio rechazadas por el TOF2.

Ese tribunal está integrado de manera habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero durante la feria judicial que comienza ahora se verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.

La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci, lo que cambia dos votos del tribunal y abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones en las que la detenida cumple su prisión domiciliaria.

Una lenta recuperación

Mientras, y transcurridos 12 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó ayer el comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.

El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico.

Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD