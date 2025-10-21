El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios para contener la escalada del dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado y vendió US$45,5 millones de sus reservas, para contener la escalada del dólar mayorista.

De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili volvió a intervenir en el mercado de cambios luego de 21 ruedas consecutivas sin participación.

Tras haber intervenido en tres oportunidades previas durante septiembre, donde se deshizo de US$1.100 millones para contener la escalada del dólar mayorista, el BCRA volvió a vender parte de sus reservas en un contexto de volatilidad e incertidumbre económica, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mayorista se posicionó en $1.490,50, apenas $0,5 debajo del techo de la banda cambiaria. Así, es la primera vez que el Central vuelve a deshacerse de sus reservas desde el anuncio financiero con Estados Unidos.

Según analistas de mercado, el volumen operado en la rueda de hoy fue de US$718 millones, mientras que más US$760 millones se ubicaron en el segmento de futuros.

A cuánto cotizó el dólar oficial este martes

A pesar del apoyo recibido por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el dólar mantiene la tendencia alcista a solo tres ruedas de los comicios de medio término.

En paralelo, el dólar oficial rompió la barrera de los $1.500 y cerró en $1.515, subiendo $20 durante el día.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.580,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% y superó los $1.600, hasta ubicarse en $1.600,37.