Kicillof: El gobierno de Milei es una "estafa de Tik-Tok"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, caracterizó ayer al gobierno de Javier Milei como una "estafa de Tik-Tok", dijo que el JP Morgan "tomó" el Ministerio de Economía y que el titular de Hacienda, Luis Caputo, "se está timbeando el país".

Al encabezar el cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Kicillof cuestionó la idea de que la administración libertaria sea una novedad en la política argentina.

"Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en Tik-Tok. Al que lo votó porque eran la novedad, ahí los tienen: (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Guillermo) Francos, los mismos de siempre", enfatizó.

En esa línea, consideró que el banco JP Morgan "tomó" el Ministerio de Economía a través de Caputo, y que el gobierno de Milei "convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero".

"Con la nuestra, la tuya, la de todos: se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal ni libertario ni austríaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina", afirmó.

Y destacó que la elección es "crucial" para el gobierno libertario en términos del apoyo político y financiero que requiere por parte de los Estados Unidos.

"El 7 de septiembre le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país. Para que salga a la calle, para que banque y para que el 26 de octubre le digamos a Milei en la provincia de Buenos Aires el 'no' más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra", cerró Kicillof.

En tanto, al finalizar el encuentro en ese municipio de la Primera Sección Electoral, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, llamó a "trabajar" para "convencer" hasta al último votante.

"Hay que trabajar hasta el domingo y convencer hasta el último", soltó Massa en una breve declaración a C5N, y aprovechó así para firmar la paz con su adversario interno, el candidato a diputado nacional del espacio Juan Grabois.

Grabois le había hecho un rato antes un reconocimiento desde el escenario, en ocasión de tomar la palabra durante el acto.

"Quiero hacer una mención especial al compañero Sergio Tomás, con el que cada tanto me peleo un poquito. Me ayudó mucho en la campaña", reconoció antes de fundirse en un abrazo con el de Tigre.

Kicillof estuvo acompañado por Massa y los candidatos a diputados de Fuerza Patria, Jorge Taiana, Grabois y Jimena López.