Por las elecciones de este domingo, ¿es feriado el lunes 27?: esto es lo que tenés que saber

Este domingo, de 8 a 18, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en el país y hay dudas respecto a si la jornada posterior, el lunes 27, ¿es feriado? , ¿hay clases? Esto es lo que tenés que saber.

Más allá de que algunos colegios, instituciones y organismos puedan dar asueto o reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay feriado el lunes 27 de octubre.

¿Hay clases el lunes 27 de octubre luego de las elecciones?

Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.

Más allá de esto, como siempre depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

