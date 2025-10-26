El voto del Presidente: Milei llegó a su mesa con un fuerte operativo de seguridad

El Presidente llegó con su comitiva y se prepara para participar de la elección. Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Javier Milei llegó acompañado por su hermana, Karina Milie, con el acompañamiento de Casa Militar. En esta ocación, no se permitió a la prensa acercarse al jefe del Ejecutivo, que emitió su voto con tranquilidad.

En su ingreso, el Presidente saludó a las autoridades de mesa, que le entragaron su boleta para que concrete su voto.

El retiro de Javier Milei fue en medio de los simpatizantes que se acercaron a saludarlo y aprovecharon para sacarse una selfie, antes de que fuera retirado y acompañado por a las fuerzas de custodia hacia los vehículos oficiales.