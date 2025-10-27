¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

La Libertad Avanza se quedó con la mayoría de las bancas en la Ciudad de Buenos Aires

El espacio encabezado por Alejandro Fargosi fue el más votado y amplió su representación en el Congreso, confirmando el respaldo del electorado porteño al oficialismo libertario.
Lunes, 27 de octubre de 2025 00:20
La Libertad Avanza logró una amplia victoria en la Ciudad de Buenos Aires y consolidó su liderazgo en el distrito al obtener el 47,35% de los votos, resultado que le permitirá sumar siete bancas de diputados nacionales.

El espacio encabezado por Alejandro Fargosi fue el más votado y amplió su representación en el Congreso, confirmando el respaldo del electorado porteño al oficialismo libertario.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria y aliados, con Itai Hagman como primer candidato, que alcanzó el 26,97% de los votos y consiguió cuatro bancas.

Más atrás quedaron el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con Myriam Bregman (9,11%), que retuvo una banca, y Ciudadanos Unidos, que también accedió a una.

Con este resultado, La Libertad Avanza se consolida como la fuerza dominante en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las demás listas deberán reconfigurar su estrategia de cara al nuevo escenario político que deja esta elección legislativa.
 

