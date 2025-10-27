Donald Trump felicitó a Milei tras la victoria: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al mandatario argentino Javier Milei tras la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el exmandatario norteamericano elogió la gestión del líder libertario y aseguró que el resultado ratifica el apoyo de la sociedad a su proyecto político.

Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió Trump.

La publicación fue replicada rápidamente en medios internacionales y se interpretó como una nueva muestra del vínculo político e ideológico entre ambos líderes, consolidado desde el encuentro que mantuvieron meses atrás en Florida, cuando Milei viajó a Estados Unidos para reunirse con empresarios y referentes del ala republicana.

Respuesta de Milei

A las pocas horas, el mandatario argentino respondió desde su cuenta de X (ex Twitter) con un mensaje en tono de agradecimiento y reafirmación del lazo entre ambos gobiernos.

“Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, escribió Milei.

Con estas palabras, el jefe de Estado ratificó su sintonía con las ideas de liberalismo económico, reducción del Estado y defensa de los valores occidentales que comparte con Trump, a quien considera un referente en su modelo de liderazgo global.

Un guiño político y económico

El intercambio entre ambos se produjo horas después de confirmarse el triunfo nacional de La Libertad Avanza, que se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y CABA. Este resultado no solo fortalece al oficialismo en el Congreso, sino que también cumple con una de las condiciones políticas planteadas por Washington: consolidar el respaldo popular antes de avanzar en acuerdos económicos de mayor alcance.

En las últimas semanas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fondos vinculados a Wall Street habrían acompañado de manera indirecta la estrategia del Gobierno argentino, colaborando con la estabilidad cambiaria e incluso con operaciones de compra de pesos para aliviar la presión sobre el dólar.

El gesto de Trump refuerza esa línea de apoyo. Desde su entorno, se interpreta como un aval a la continuidad del modelo libertario en Argentina y como una señal hacia los mercados internacionales, que siguieron con atención el resultado electoral.

La alianza Milei-Trump, en expansión

Aunque no existe aún un acuerdo formal entre ambos países, el acercamiento entre Buenos Aires y Washington viene creciendo desde la asunción de Milei. Trump fue uno de los primeros líderes internacionales en respaldar su discurso inaugural, donde el presidente argentino prometió “terminar con el populismo y devolver la libertad económica a los ciudadanos”.

En ese marco, la nueva felicitación pública se inscribe como un mensaje político con proyección internacional, que busca posicionar a Argentina como un socio clave de la agenda conservadora y liberal occidental liderada por Trump en el plano global.

La “batalla por la civilización occidental”, como la definió Milei, parece ser ahora un lema compartido entre ambos mandatarios, con la mira puesta en consolidar un eje político entre América del Norte y el Cono Sur.

