Javier Milei recibirá a los gobernadores dialoguistas para comenzar a negociar las reformas que enviará al Congreso

A tan solo unos días de haber ganado las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei aceleró su agenda política y convocó para este jueves a 17 gobernadores a una reunión clave en la Casa Rosada, donde comenzará a delinear las reformas laboral y tributaria que el Gobierno pretende enviar al Congreso a fines de año.

El encuentro se realizará a las 15 en el Salón Norte del Palacio de Gobierno, y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán. Según confirmaron fuentes oficiales, la convocatoria fue impulsada directamente por Milei, con el objetivo de “abrir una nueva etapa de diálogo institucional” tras el contundente respaldo obtenido en las urnas.

Una cumbre para reactivar el Pacto de Mayo

El encuentro marca el primer paso del Ejecutivo para traducir en leyes los puntos del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán.

En ese acuerdo, Milei y la mayoría de los gobernadores suscribieron diez principios básicos, entre ellos la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria, una modernización laboral y una apertura comercial al mundo.

“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Es por eso que queremos invitar a los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos”, expresó Milei tras la victoria electoral del último domingo.

Quiénes estarán presentes

De acuerdo con lo que trascendió, entre los mandatarios que confirmaron su presencia se encuentran:

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Raúl Jalil (Catamarca)

Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires)

Claudio Poggi (San Luis)

Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Leandro Zdero (Chaco)

También fue invitado el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza), quien enviará a su vice, Hebe Casado, debido a un viaje previamente agendado. En tanto, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) podría sumarse tras mantener una reunión prevista con Caputo por un conflicto petrolero.

Desde la Casa Rosada señalaron que no fueron invitados los mandatarios alineados con el kirchnerismo, como el bonaerense Axel Kicillof.

Las reformas que vienen

El objetivo principal del encuentro será avanzar en el debate de dos proyectos centrales: la reforma laboral y la reforma tributaria, que el Gobierno planea enviar al Congreso en diciembre.

Si bien los textos aún no están finalizados, los equipos técnicos del Ejecutivo aguardan el informe del Consejo de Mayo, integrado por Francos, Federico Sturzenegger, Carolina Losada, Cristian Ritondo, Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA), previsto para el 15 de diciembre.

Con ese documento en mano, el Gobierno redactará los proyectos definitivos para ser tratados en las primeras sesiones de 2026, cuando el Congreso ya refleje la nueva correlación de fuerzas tras la victoria de La Libertad Avanza.

Un intento de reconstruir puentes

La reunión con los gobernadores busca también bajar la tensión política con las provincias luego de meses de desencuentros, marcados por vetos presidenciales a leyes de financiamiento educativo y de discapacidad.

Ahora, con un escenario electoral favorable, Milei intenta capitalizar su triunfo para reabrir el diálogo con los mandatarios “dialoguistas” y garantizar apoyo parlamentario para su plan de reformas estructurales.

“El Gobierno quiere aprovechar el impulso del resultado electoral para construir acuerdos reales con las provincias”, admitió una fuente del Ejecutivo.

Próximos pasos

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, analiza el llamado a sesiones extraordinarias para diciembre.

Por ahora, la agenda incluiría únicamente el Presupuesto 2026, aunque no se descarta sumar las primeras reformas si los consensos políticos avanzan tras el cónclave del jueves.