Nacionales

Adorni afirmó que el Gobierno va a trabajar "con todos los gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas"

El vocero presidencial dio detalles de la reunión del presidente con los mandatarios provinciales.
Jueves, 30 de octubre de 2025 19:58
Manuel Adorni, vocero presidencial, habló esta noche, unos minutos pasadas las 19:30, para dar algunos detalles de la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores (con la presencia del mandatario salteño Gustavo Sáenz). Lo hizo en el canal de YouTube de Vocería de Prensa.

Adorni destacó el agradecimiento de Milei a los gobernadores presentes, a los cuales nombró uno por uno, y de resaltó que “este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas".

En el mismo tono hizo mención a la nueva postura dialoguista del Gobierno Nacional para esta segunda parte de mandato. 

Algunas de las frases más destacadas de Adorni

"El Presidente agradece a todos los Gobernadores que coinciden y entienden"

"En las últimas elecciones los argentinos ratificaron el camino de cambio y reforma"

“Este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas”

"El próximo Congreso será el más reformista de la historia"

"El principal desafío del próximo Congreso serán las reformas "laboral, fiscal y penal".

“La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un estado sobredimensionado y la reforma penal es para que el que la hace, las paga”.

