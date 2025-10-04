La Argentina sumó doce apoyos en el juicio por Ypf

La Procuración del Tesoro informó ayer que sumó una docena de apoyos internacionales en la causa en la que se definirá la validez del fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska, quien ordenó que el pago de la sentencia de US$ 16.000 millones se cancele con acciones de la petrolera.

El subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalijá afirmó que "el Gobierno ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país". En un comunicado, la Procuración señaló que "el gobierno de EEUU ha reiterado por tercera vez en un año su apoyo a la Argentina a través de la presentación de un 'amicus curiae' advirtiendo que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario".

"Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en 2024 bajo la administración de Joe Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump", añade el texto.

El listado completo de apoyos apoyo incluye a: EEUU, Israel, Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association. El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.