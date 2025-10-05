Tesoro y el Banco Central canjean títulos por US$4.000 millone

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Gobierno implementó un canje de títulos de deuda en pesos por un monto de hasta US$4.000 millones de dólares, que le permitirá al Banco Central de la República Argentina (BCRA) hacerse de instrumentos vinculados al dólar, lo que le dará mayor poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 49/2025 en el Boletín Oficial y el canje consiste en que el BCRA entregue sus tenencias de dos títulos en pesos, el "Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 17 de octubre de 2025" (BONCAP T17O5) y la "Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos vencimiento 31 de octubre de 2025" (LECAP S31O5).

A cambio, el Tesoro le entregará una canasta de cinco nuevos instrumentos vinculados al dólar:

20% de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 28 de noviembre de 2025" (LELINK D28N5).

20% del "Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 15 de diciembre de 2025" (BONTE TZVD5).

20% de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 16 de enero de 2026" (LELINK D16E6).

20% de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de abril de 2026" (LELINK D30A6).

20% del "Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026" (BONTE TZV26).