Milei respaldó el rumbo de su gobierno tras la renuncia de Espert: “La Argentina está por encima de las personas”

El presidente Javier Milei se pronunció este domingo sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, en medio de las denuncias de corrupción que acorralan al dirigente liberal. A través de un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el mandatario defendió el rumbo de su gobierno y advirtió que no permitirá que “una operación maliciosa” ponga en riesgo el proceso de transformación que impulsa.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, escribió Milei.

En otro pasaje del mensaje, el Presidente destacó que “esto es una causa al servicio de cambiar el país” y sostuvo que “la Argentina siempre está por encima de las personas”. Además, remarcó que “garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

El tuit del Presidente, publicado tras confirmarse la renuncia, funciona como un intento de reordenar a la tropa, minimizar los daños del escándalo Machado y reenfocar la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Por último, lanzó una advertencia a sus detractores: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El respaldo público llega horas después de que Espert anunciara su retiro de la carrera electoral, una decisión que sacudió el tablero político liberal. Desde la Casa Rosada evitaron, por ahora, dar detalles sobre el futuro del dirigente, pero el mensaje presidencial busca marcar una línea política clara: el proyecto libertario continúa sin modificaciones.

