La Libertad Avanza pidió reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir las boletas para las elecciones

La coalición oficialista La Libertad Avanza presentó este jueves ante la Justicia Electoral y la Junta Electoral la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional, solicitó que Diego Santilli lo reemplace en la cabeza de la lista y pidió la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de cara a las elecciones del 26 de octubre.

El pedido fue formalizado por los apoderados de la alianza, Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, quienes argumentaron la medida en la necesidad de “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”.

Sin embargo, el planteo enfrenta la resistencia de varios sectores opositores. La lista encabezada por Fernando Gray presentó temprano un escrito para oponerse a cualquier cambio en la BUP, mientras que Fuerza Patria anunció que hará lo propio. El principal argumento de la oposición es el alto costo estimado de la reimpresión, que rondaría entre 10 y 12 millones de dólares, sin que La Libertad Avanza haya especificado cómo se financiaría este gasto adicional.

La Justicia Electoral deberá evaluar los pedidos y decidir si autoriza la modificación de la lista y la reimpresión de las boletas antes del cierre oficial de la campaña.