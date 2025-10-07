Leonardo Cositorto aseguró que aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli: “Que no me niegue”

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y actualmente condenado por estafa, afirmó este martes desde la cárcel que aportó 32.500 dólares a la campaña del actual candidato a diputado nacional Diego Santilli en 2021.

“No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme”, cuestionó Cositorto en declaraciones a Radio Splendid.

En esa línea, el empresario sostuvo: “Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”.

“Los apoye (a Santilli) porque quería un cambio para la Argentina, así como aporte para Milei también”, contó Cositorto desde la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes.

Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, ya que fue hallado culpable de ser la cabeza de un esquema piramidal (o Ponzi) que tenía ramificaciones en distintas provincias argentinas.

Santilli había sido consultado en 2022 sobre su supuesto vínculo con Cositorto en el marco de una campaña en las redes sociales que en ese entonces llevaban adelante referentes libertarios con la intención de ligarlo el fundador de Generación Zoe.

Por aquel entonces, el actual postulante de La Libertad Avanza calificó las acusaciones como una “burda operación” y negó haber tenido contactos con Cositorto. “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”, había afirmado Santilli en esa oportunidad.