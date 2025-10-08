¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Catalán afirma que hay dinero disponible para afrontar la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza

Así lo expresó el ministro del Interior a la salida de su audiencia con Ramos Padilla.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 18:23
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, afirmó hoy que hay dinero para afrontar la eventual reimpresión de boletas de La Libertad Avanza del padrón de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por su vínculo con Fred Machado

"Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de 15.500 millones de pesos respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible", dijo Catalán a la prensa tras su audiencia con el juez bonaerense, con competencia en lo electoral, Alejo Ramos Padilla

Ramos Padilla deberá resolver la incógnita que tiene en vilo al gobierno del presidente Javier Milei a pocos días de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. Su decisión se espera para, más tardar, mañana. 

"La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la justicia y vamos a acatar la orden. En el caso de que la justicia decida no reimprimir, se lo devolveremos a la Secretaría de Hacienda, como corresponde", agregó el funcionario nacional. 

