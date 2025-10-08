¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Juez federal solicita autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert

Se trata del magistrado de San Isidro Lino Mirabelli; lo define el pleno de la Cámara baja.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 19:18
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli solicitó hoy autorización a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem, para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes del diputado José Luis Espert, según confirmó la Agencia Noticia Argentinas con fuentes oficiales.

Espert avanzó este miércoles por la mañana con un pedido licencia, pero que aún mantiene sus fueros. Por lo que la decisión final sobre si se acepta el requerimiento de Mirabelli es del pleno de la Cámara baja.

Noticia en desarrollo…

