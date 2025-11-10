LLA busca sumar diputados y el PJ necesita evitar divisiones

La Libertad Avanza (LLA) espera esta semana sumar más diputados a las filas libertarias con su meta de alcanzar en diciembre un centenar de legisladores propios, y así encarar con mayor fortaleza la segunda etapa de la gestión de Javier Milei, de cara a las sesiones extraordinarias donde el principal tema será el Presupuesto 2026.

En cambio, las autoridades del bloque peronista -que encabeza Germán Martínez-, tiene el desafío de contener a sus legisladores para evitar una fractura tras la derrota electoral y nadie descarta la posibilidad de armar en el futuro un interbloque donde convivan las diferentes vertientes como el Frente Renovador, la Cámpora, el Frente Cívico de Santiago del Estero y los provinciales.

El oficialismo avanzó esta semana en su estrategia de agrandar su bloque tras la crisis con el PRO, lo que impidió armar un interbloque.

La estrategia diseñada en Casa de Gobierno por la mesa política que conduce Karina Milei y que llevan adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, es agrandar un bloque para alcanzar un centenar de diputados lo que le permitirá ser primera minoría en el cuerpo y tener el control de las presidencias de las principales comisiones.

Para el oficialismo es central volver a controlar la Cámara de Diputados que perdió en manos de la oposición en marzo de este año que logró manejar la agenda parlamentaria para votar leyes rechazadas por el Gobierno, como la emergencia en discapacidad, aumento en las Universidades y para el Garrahan.

La Libertad Avanza desde la elección sumo seis legisladores a costa de la sangría del PRO con lo cual pasó a tener hasta diciembre de 37 a 43 y con la nueva composición tiene hasta hoy 88 legisladores propios, y espera esta semana sumar otros dos o tres más.

Uno de los diputados del PRO que está analizando pegar el salto al bloque violeta es el santafesino Alejandro Bongiovanni, quien es sus redes se presenta como "liberal desde siempre#".

La Libertad Avanza también aguarda una definición de Silvia Lospennato, ya que si renuncia a su banca para asumir como diputada porteña, asumirá Lorena Petrovich, una dirigente cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Hasta ahora se pasaron Damián Arabia, Silvana Guidici, Belén Avico y Patricia Vázquez con mandato hasta el 2027 y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet, y Laura Rodríguez Machado.

También el oficialismo espera poder avanzar con las negociaciones con la santafesina Véronica Razzini, otra exdiputada del PRO que formó Futuro Y Libertad.

En el oficialismo no se descartan volver a sumar a algunos exlibertarios que se fueron de la Libertad Avanza, como los dos legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone.

De todos modos para sancionar el Presupuesto y las leyes laborales y tributaria deberá alcanzar acuerdos con los gobernadores dialoguistas ya que con la UCR, Liga del Interior, y PRO suman unos 115 diputados con lo cual le faltan 14 para alcanzar el quórum para sesionar y votar esos proyectos.

Tensión entre las tribus peronistas

En la bancada peronista se perciben las tensiones entre los diferentes grupos, pero muchos apuestan a la unidad a través de un interbloque. Con una división todos se verían perjudicados en la distribución de comisiones. Aún es una incógnita qué harán los seis santiagueños que responden a Gerardo Zamora. En tanto, el Frente Renovador se mantendrá en el bloque hasta abril, pero podría formar su propio bancada de diez integrantes. Y hay un compromiso de Victoria Tolosa Paz de seguir "adentro" con sus diputados federales.